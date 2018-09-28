Комплекс по производству различных видов сыров появится в Серпуховском районе до 2028 года

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Новое производство по изготовлению различных видов сыров с оборотом до 350 тонн продукции в год появится на территории Серпуховского района до 2028 года. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Минмособлимущества.

"Земельный участок площадью 2,2 га неразграниченной госсобственности в городском поселении Оболенск Серпуховского района Московской области предоставлен в аренду ООО "Терра-Фуд" для реализации масштабного инвестпроекта по изготовлению сырной продукции. Проект будет реализован до 2028 года и создаст 150 рабочих мест для жителей области. За время реализации проекта объем налоговых и неналоговых доходов в бюджет Московской области составит более 699 млн рублей", - сказал исполняющий обязанности министра имущественных отношений Московской области Алексей Вьюрков, чьи слова приводит пресс-служба.

Как уточняется в материале, на арендованной земле инвестор построит комплекс по производству различных видов сыров - до 350 тонн продукции в месяц, холодильный склад для хранения и дозревания готовой продукции, а также административные и другие необходимые помещения.

Реализация проекта соответствует задачам импортозамещения, поставленным правительством страны, и поможет увеличению количества сырной продукции на отечественном рынке. Кроме того, предприятие создаст новые рабочие места, что позволит увеличить темпы экономического развития региона и обеспечит повышение уровня жизни жителей Подмосковья.