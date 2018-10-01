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Противопожарный режим отменили в Подмосковье

Он действовал в регионе с 1 мая

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Особый противопожарный режим на территории Московской области, который действовал с начала мая, отменили с 1 октября в связи со стабилизацией обстановки. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте регионального правительства.

"В связи со стабилизацией пожароопасной обстановки и установлением благоприятных погодных условий постановляю отменить с 00:00 1 октября 2018 года особый противопожарный режим на территории Московской области", - цитируется в сообщении постановление губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Согласно сообщению, с 5 октября в Подмосковье будет отменен режим повышенной готовности для органов управления и сил областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. С этого дня они перейдут в режим повседневной деятельности.

Особый противопожарный режим действовал в Московской области с 1 мая. Он подразумевал, что устраивать пикники и разводить костры в подмосковных лесах разрешалось только в специально обустроенных для этого местах. Было запрещено разводить огонь в не предусмотренных для этого местах и сжигать траву. В этот период специалисты проводили усиленный мониторинг лесов.

Ранее сообщалось, что средняя площадь природных пожаров по предварительным итогам пожароопасного периода в Подмосковье сократилась примерно в 2,3 раза в 2018 году по сравнению с таким же периодом 2017 года. Согласно данным вице-губернатора Подмосковья Дмитрия Пестова, в прошлом году один природный пожар в среднем наносил ущерб территории площадью 1,93 га, а в 2018 году этот показатель снизился до 0,83 га. По его словам, положительной динамики удалось добиться благодаря своевременному выявлению очагов.

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