В Подмосковье найден мертвым подросток, отмечавший с сокурсниками посвящение в студенты

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Подросток найден мертвым после празднования с сокурсниками посвящения в студенты в Солнечногорском районе Подмосковья. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"30 сентября утром на территории базы отдыха в Солнечногорском районе в одном из номеров обнаружено тело 17-летнего подростка без внешних признаков насильственной смерти. Предварительно установлено, что накануне подросток вместе с сокурсниками отмечал на территории базы отдыха день посвящения в студенты", - сообщила она.

По данному факту начата доследственная проверка. Следователи осмотрели место происшествия, назначена судмедэкспертиза для установления точной причины смерти. "Проводятся опросы однокурсников и иных очевидцев произошедшего. Изъяты образцы алкогольных напитков, употребляемых во время отдыха", - отметила представитель ГСУ.