Педагог из Подмосковья прошел во второй тур конкурса "Учитель года России"

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Педагог истории и обществознания школы в Химках прошел во второй тур всероссийского конкурса "Учитель года России". Об этом сообщили в пресс-службе первого заместителя председателя правительства - министра образования Московской области Ольги Забраловой.

"Григорий Назаров, учитель истории и обществознания гимназии № 9 в Химках, прошел во II тур Всероссийского конкурса "Учитель года России" в числе 15 лауреатов", - процитировали в сообщении Забралову.

По ее словам, первый тур прошел в Санкт-Петербурге, в нем участвовали 85 человек: по одному учителю из каждого субъекта страны.

Она добавила, что сегодня, 1 октября конкурсанты проведут "классный час", во вторник презентуют собственные образовательные проекты. "Пять финалистов жюри определит 3 октября на конференции, посвященной итогам второго тура", - продолжила Забралова.

По данным пресс-службы зампреда, Назаров стал победителем областного конкурса "Педагог года Подмосковья-2017".