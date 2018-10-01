В Клину возбуждено дело по факту халатности, повлекшей тяжкий вред здоровью школьницы

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Следователи возбуди уголовное дело в Клину по факту халатности, повлекшей по неосторожности тяжкий вред здоровью школьницы. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"Следственным отделом по городу Клин ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью несовершеннолетней (ч. 2 ст. 293 УК РФ)", - пояснила Врадий.

По данным следствия, 27 сентября 13-летняя девочка находилась возле дома в поселке Шевляково городского округа Клин, когда на нее от сильного порыва ветра упало дерево. В результате пострадавшая получила черепно-мозговую травму, многооскольчатый перелом свода и основания черепа.

"К настоящему времени по уголовному делу проведен осмотр места происшествия, изъяты части упавшего дерева, по которым будет назначена соответствующая экспертиза, получены объяснения от очевидцев. Следователям предстоит выяснить, в чьем ведомстве находится территория, на которой располагалось упавшее на девочку дерево. Расследование уголовного дела продолжается", - отметила собеседник агентства.

МЧС 27 сентября предупреждало о дожде и сильном ветре. Спасатели Подмосковья советовали жителям и гостям области быть предельно внимательными и переждать непогоду дома.