Уроки раздельного сбора мусора в школах Подмосковья будут проходить 1-2 раза в четверть

Ранее Министерство образования Московской области сообщало, что на таких занятиях будут рассказывать, как правильно сортировать мусор, какой опыт в каких странах уже имеется, какие практики и наработки используются. Составлением программы для школьников занимались Минэкологии, Минобразования региона, депутаты Мособлдумы и общественные организации.

"3 сентября 2018 года во всех общеобразовательных организациях Московской области прошел единый урок по раздельному сбору отходов. В течение года уроки будут проходить в каждой школе 1-2 раза в четверть. Собеседник агентства отметил, что в первом общеобластном уроке приняли участие более 755 тыс. школьников во всех муниципалитетах Подмосковья.

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Уроки по раздельному сбору мусора будут проходить в Московской области 1-2 раза в четверть. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе первого заместителя председателя правительства - министра образования региона Ольги Забраловой.

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По данным ведомства, такие уроки продолжатся в течение всего учебного года в школах в формате внеклассных мероприятий и классных часов, родительских собраний. Программа будет состоять из различных акций и классных часов, посвященных проблеме мусора. Каждый классный руководитель должен будет провести не менее четырех классных часов, посвященных раздельному сбору отходов.

Пропаганда раздельного сбора мусора среди населения в Подмосковье началась в преддверии полномасштабного перехода области на эту систему с 1 января 2019 года. Необходимость сортировать бытовые отходы и направлять максимальный объем на переработку обострилась в 2017-2018 годах. Это связано с дефицитом места для складирования мусора в регионе и критичным отношением населения к устаревшим технологиям обращения с отходами.

Система раздельного сбора отходов (РСО) в Московской области будет основываться на принципе двух контейнеров: один для вторичного сырья (стекло, пластик, бумага, металлы) и второй для органических отходов и испачканных органикой материалов.