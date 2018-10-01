Уроки раздельного сбора мусора в школах Подмосковья будут проходить 1-2 раза в четверть

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Уроки по раздельному сбору мусора будут проходить в Московской области 1-2 раза в четверть. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе первого заместителя председателя правительства - министра образования региона Ольги Забраловой.
"3 сентября 2018 года во всех общеобразовательных организациях Московской области прошел единый урок по раздельному сбору отходов. В течение года уроки будут проходить в каждой школе 1-2 раза в четверть. Собеседник агентства отметил, что в первом общеобластном уроке приняли участие более 755 тыс. школьников во всех муниципалитетах Подмосковья.
Ранее Министерство образования Московской области сообщало, что на таких занятиях будут рассказывать, как правильно сортировать мусор, какой опыт в каких странах уже имеется, какие практики и наработки используются. Составлением программы для школьников занимались Минэкологии, Минобразования региона, депутаты Мособлдумы и общественные организации.
По данным ведомства, такие уроки продолжатся в течение всего учебного года в школах в формате внеклассных мероприятий и классных часов, родительских собраний. Программа будет состоять из различных акций и классных часов, посвященных проблеме мусора. Каждый классный руководитель должен будет провести не менее четырех классных часов, посвященных раздельному сбору отходов.
Пропаганда раздельного сбора мусора среди населения в Подмосковье началась в преддверии полномасштабного перехода области на эту систему с 1 января 2019 года. Необходимость сортировать бытовые отходы и направлять максимальный объем на переработку обострилась в 2017-2018 годах. Это связано с дефицитом места для складирования мусора в регионе и критичным отношением населения к устаревшим технологиям обращения с отходами.
Система раздельного сбора отходов (РСО) в Московской области будет основываться на принципе двух контейнеров: один для вторичного сырья (стекло, пластик, бумага, металлы) и второй для органических отходов и испачканных органикой материалов.