Уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье объявила конкурс "Любимый учитель"

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова объявила конкурс "Любимый учитель" региона. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата омбудсмена.
"Конкурс будет проводиться ежегодно с 1 октября по 15 декабря в три этапа: муниципальный, областной и интерактивный. Третий этап (с 1 по 15 декабря) пройдет путем открытого голосования за одного из десяти кандидатов на Школьном портале Московской области https://school.mosreg.ru. Победителем станет претендент, набравший наибольшее число голосов", - говорится в сообщении.
По данным аппарата омбудсмена, такой конкурс в Подмосковье будет проводиться впервые. В нем смогут принять участие педагоги образовательных организаций Московской области на добровольной основе.
"В этой профессии без умения расположить к себе ребенка, без неподкупного авторитета в его глазах, без доверия и уважения со стороны родителей просто невозможно", - сказала Мишонова, слова которой процитировали в ее пресс- службе. Она отметила, что идея конкурса появилась из желания укрепить авторитет и репутацию профессии педагога и снизить число конфликтов, которые перерастают пределы класса и приобретают широкий резонанс.
По данным аппарата омбудсмена, сейчас около 30% обращений в адрес уполномоченного по правам ребенка в Московской области связано с конфликтами в образовательных учреждениях. Большинство из них происходят в школах между детьми, педагогами и родителями. В обращениях часто сообщается о фактах некорректного поведения педагогов по отношению к ребенку, которые при проверке зачастую подтверждаются. Нередки и случаи некорректного поведения родителей в отношении педагогов.
"Многие длящиеся конфликты на начальном этапе можно было бы урегулировать внутри класса. <…> Все это бьет по репутации профессии учителя и школы в целом. Мы думали, как исправить такую несправедливость по отношению к талантливым, творческим учителям и укрепить отношения между детьми, родителями и педагогами", - добавила Мишонова.