Бетонные заборы объектов "Канала им. Москвы" в Дубне и Серпухове украсили стрит-артом

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Серые бетонные заборы объектов, принадлежащих ФГБУ "Канал им. Москвы", в подмосковных городах Серпухов и Дубна украсили рисунками из истории и современности гидротехнического комплекса, сообщает пресс-служба предприятия.
"Здесь отражены этапы строительства, архитектура, речные пейзажи и флот "Канала". Площадь живописных панно достигает 300 кв. м", - говорится в сообщении.
Так, в Шлюзовом переулке в Дубне благодаря молодому художнику Анастасии Злобиной бетонный забор длинной 60 метров трансформировался в калейдоскоп монохромных кадров из истории "Канала имени Москвы". По черно-белым фотографиям старой хроники воссозданы основные вехи главной стройки второй сталинской пятилетки, фрагменты архитектуры и скульптурные композиции, ставшие украшением и символом "Канала".
В Серпухове вокруг конторы "Канала имени Москвы" на Пролетарской улице забор теперь украшает речной стрит-арт - многоцветный пейзаж с техническим флотом. "Художник Маргарита Беседина создала на 30-метровом бетонном полотне яркие панно. На них изображены работающие обстановочные теплоходы, землесос, брандвахта, мотозавозня и маломерный флот, а также карта дистанции по реке Оке от Калуги до Коломны", - говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что работы выполнялись с применением акриловых влаго- и морозостойких красок, предназначенных для фасадных работ, что позволит сохранить долговечность рисунков. В пресс-службе "Канала" уточнили, что художественные объекты наносятся не в ущерб уникальному архитектурному стилю ограждений.