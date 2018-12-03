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Число волонтеров в Подмосковье удвоилось с начала 2018 года

Планируется создать сайт для взаимодействия и общения региональных добровольцев

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Число волонтеров в Московской области удвоилось с начала 2018 года и достигло 31 тыс. человек. Об этом сообщила пресс-служба главного управления по социальным коммуникациям региона.

"Если в 2017 году волонтеров значилось порядка 15 тысяч, то в этом году мы вышли на 31 тысячу. Эта тенденция пошла по всей стране - количество волонтеров увеличилось, потому что видно внимание власти государства к этой истории", - процитировали в пресс-службе ведомства министра по социальным коммуникациям Подмосковья Ирину Плещеву.

В свою очередь, вице-губернатор Подмосковья Наталья Виртуозова сообщила, что в регионе создадут сайт для взаимодействия и общения подмосковных волонтеров.

"Она (интерактивная платформа - прим. ТАСС) будет очень удобной, и нам легче будет друг с другом знакомиться и делиться опытом. Вместе с ребятами выработаем эмблему нашего подмосковного волонтера", - привели ее слова в пресс-службе управления.

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