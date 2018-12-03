Порядка 700 единиц спецтехники выехало на дороги Подмосковья для очистки снега

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Дорожные службы Московской области в связи с погодными условиями задействовали в очистке региональной сети автодорог от снега и обработке реагентами порядка 700 единиц спецтехники. Всего для зимнего содержания дорог в этом сезоне подготовлено свыше 1,3 тыс. машин, сообщили в понедельник в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"В настоящий момент все дорожные службы, отвечающие за содержание региональных автодорог, переведены на усиленный режим работы. Задействовано порядка 700 единиц спецтехники. Для зимнего содержания региональных автодорог в этом сезоне подготовлено свыше 1,3 тыс. единиц спецтехники и более 500 тыс. тонн песко-соляной смеси", - приводятся в сообщении слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексея Гержика.

По словам Гержика, при необходимости на дороги будет выведена дополнительная дорожная техника. Также для обеспечения безопасного и бесперебойного движения транспорта ведется круглосуточный мониторинг дорожной ситуации. "Очистка покрытия от снега проводится от трех до 12 часов с момента окончания снегопада. После уборки проезжей части работы выполняются на остановочных пунктах общественного транспорта, тротуарах и площадках для стоянки и остановки транспортных средств", - уточняется в сообщении.

По прогнозам синоптиков, снег в Подмосковье, начавшийся еще днем 3 декабря, местами по области будет идти до утра 4 декабря. Температура воздуха в ночь на вторник опустится до 8 градусов мороза.