Новым главой Ивантеевки станет экс-первый заместитель главы администрации муниципалитета

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Первый заместитель главы администрации городского округа Ивантеевка Московской области Максим Красноцветов возглавит муниципалитет после того, как прошлый руководитель Елена Ковалева ушла на работу в правительство области. Об этом на заседании правительства региона сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"К руководству городским округом Ивантеевка приступает Максим Валерьевич Красноцветов. Человек хорошо знает особенности этого муниципалитета, работал первым заместителем Елены Владимировной Ковалевой, которую мы рекрутировали в областное правительство на важную позицию - она продолжит работу в качестве первого заместителя [начальника] главного управления территориальной политики", - сказал он.
Воробьев выразил надежду, что Красноцветов продолжит начатые в муниципалитете преобразования. "Максим Валерьевич, рассчитываем, что все те преобразования, которые начаты в Ивантеевке, - хорошо известны проблемы со школами, с инфраструктурой, с дорогами, - вы будете также внимательно и достойно продолжать", - пояснил он.
С сентября 2018 года в Московской области сменились главы нескольких муниципалитетов. Так, бывший глава Красногорского округа Радий Хабиров в октябре был назначен врио губернатора Башкирии. Врио главы Красногорска избрана Эльмира Хаймурзина, которая до того момента была председателем Мособлизбиркома.
Также сменились главы городского округа Озеры (сейчас и. о. главы - Алла Черкасова) и городского округа Зарайск - им стал замглавы администрации по вопросам жилищно- коммунального хозяйства Виктор Петрущенко. По итогам конкурса на пост главы Волоколамского района совет депутатов в октябре избрал руководителем муниципалитета замминистра экологии Московской области Михаила Сылку.
4 декабря Воробьев сообщил, что городской округ Руза возглавит руководитель Госадмтехнадзора региона Татьяна Витушева. Экс-глава муниципалитета Максим Тарханов оставил свой пост в ноябре 2018 года и перешел на работу в департамент территориальных органов исполнительной власти Москвы.