Новым главой Ивантеевки станет экс-первый заместитель главы администрации муниципалитета

"К руководству городским округом Ивантеевка приступает Максим Валерьевич Красноцветов. Человек хорошо знает особенности этого муниципалитета, работал первым заместителем Елены Владимировной Ковалевой, которую мы рекрутировали в областное правительство на важную позицию - она продолжит работу в качестве первого заместителя [начальника] главного управления территориальной политики", - сказал он.

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Первый заместитель главы администрации городского округа Ивантеевка Московской области Максим Красноцветов возглавит муниципалитет после того, как прошлый руководитель Елена Ковалева ушла на работу в правительство области. Об этом на заседании правительства региона сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Воробьев выразил надежду, что Красноцветов продолжит начатые в муниципалитете преобразования. "Максим Валерьевич, рассчитываем, что все те преобразования, которые начаты в Ивантеевке, - хорошо известны проблемы со школами, с инфраструктурой, с дорогами, - вы будете также внимательно и достойно продолжать", - пояснил он.

С сентября 2018 года в Московской области сменились главы нескольких муниципалитетов. Так, бывший глава Красногорского округа Радий Хабиров в октябре был назначен врио губернатора Башкирии. Врио главы Красногорска избрана Эльмира Хаймурзина, которая до того момента была председателем Мособлизбиркома.

Также сменились главы городского округа Озеры (сейчас и. о. главы - Алла Черкасова) и городского округа Зарайск - им стал замглавы администрации по вопросам жилищно- коммунального хозяйства Виктор Петрущенко. По итогам конкурса на пост главы Волоколамского района совет депутатов в октябре избрал руководителем муниципалитета замминистра экологии Московской области Михаила Сылку.

4 декабря Воробьев сообщил, что городской округ Руза возглавит руководитель Госадмтехнадзора региона Татьяна Витушева. Экс-глава муниципалитета Максим Тарханов оставил свой пост в ноябре 2018 года и перешел на работу в департамент территориальных органов исполнительной власти Москвы.