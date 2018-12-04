Новые мосты через Клязьму и Пехорку появятся в Подмосковье в 2019 году

КРАСНГОРСК /Московская область/, 4 декабря. /ТАСС/. Власти Подмосковья намерены в следующем году открыть новые мосты через реки в Щелковском районе, а также в поселке Красково городского округа Люберцы. Об этом во вторник на заседании регионального правительства сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"У нас большие планы по модернизации инфраструктуры в следующем периоде. Что касается мостов, то уже в следующем году мы планируем открыть мост через Клязьму в Щелково, мы завершим работы где-то в конце года, ноябрь-декабрь. И мост через Пехорку в Красково. Завершение работ у нас - январь 2019 года", - сказал руководитель региона.

Он отметил, что строительство моста через реку начинается сейчас также в подмосковном Воскресенске, так как существующий мост был закрыт из-за аварийности.

"Это вызвало определенные заметные неудобства для жителей Воскресенска. Прошу, Игорь Борисович (Тресков, зампред правительства Московской области - прим. ТАСС) тоже к этому объекту отнестись предельно внимательно. Подрядчик должен оперативно этот мост восстановить, построить", - добавил Воробьев.

Правительство Московской области планирует потратить около 305,3 млрд рублей в 2019-2021 годах на развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса региона. Это следует из проекта бюджета области, прошедшего первое чтение в Мособлдуме.

На развитие транспортной системы Московской области, ускорение товародвижения, повышение качества услуг и безопасности транспорта общего пользования и снижение смертности от ДТП в 2019 году планируется потратить 82 млрд рублей, в 2020 году - 114,7 млрд рублей, в 2021 году - 108,6 млрд рублей.