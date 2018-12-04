Собственники дач и частных домов в Подмосковье могут получить скидку на вывоз мусора

"Мы решили, что в этом случае мы определим социально комфортный дом. Я думаю, это будет порядка 150 кв. метров, по которому мы будем предоставлять скидку [на услугу вывоза мусора] порядка 50%. Для остальных домов свыше 150 кв. метров мы будем предоставлять либо скидку (размер которой сейчас определяется - прим. ТАСС), либо все-таки предлагать жителям оплачивать вывоз мусора по факту", - сказал министр.

При переходе на раздельный сбор мусора в Московской области стоимость услуги вывоза отходов в среднем в регионе вырастет с 1 января 2019 года с 4,79 рубля за 1 кв. метр жилья до 8 рублей за 1 кв. метр. При этом, по словам министра, зачастую в крупном частном доме площадью 400-500 кв. метров проживают только один-два человека.

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Правительство Подмосковья рассматривает возможность предоставления скидки на услугу вывоза мусора собственникам частных домов и дач в регионе. Об этом журналистам сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин.

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Он добавил, что окончательное предложение по поддержке ИЖС и дачных и садовых хозяйства в этой области планируется представить губернатору в течение недели.

"Сейчас [собственники домов площадью 150 кв. м] платят 350-470 рублей в месяц. 650 рублей - эта та цифра, которая оправдывает затраты на раздельный сбор и комплексную переработку [мусора]. Без скидки она бы составляла порядка 800-900 рублей для дома 150 кв. м", - заключил министр.

Раздельный сбор мусора в Подмосковье

Система раздельного сбора бытового мусора заработает в Московской области с 1 января 2019 года. Ответственность за соблюдение новых экологических принципов работы с отходами будет возложена на региональных операторов. Первоначальную сортировку на пригодные для переработки и смешанные с органикой отходы будут делать жители области.

В рамках перехода на новую систему всем жителям и предприятиям области предстоит заключить договоры на вывоз мусора с региональными операторами. Теперь эта услуга будет выведена в отдельную строку в платежной квитанции.

Раздельный сбор мусора в Подмосковье - один из составляющих нового экологического стандарта региона. Он был разработан, чтобы преодолеть кризис в отрасли утилизации бытовых отходов, спровоцированный дефицитом места для традиционного захоронения мусора на полигонах. Согласно материалам Министерства экологии и природопользования Московской области, новый экологический стандарт позволит снизить долю складируемых на свалках области отходов с 94% в 2017 году до 44% к 2030 году.