Контейнеры для раздельного сбора мусора установят на магистралях Подмосковья

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Власти Московской области установят в качестве теста контейнеры для раздельного сбора мусора на некоторых магистралях региона. Об этом журналистам во вторник сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин.

"Поставим ряд контейнеров [для раздельного сбора]. Посмотрим по их фактическому заполнению "правильными" отходами", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Хромушин добавил, что за рубежом, где работает система раздельного сбора мусора, например, в Германии, на трассах ставят контейнеры для смешанных отходов. При этом он выразил надежду, что жители Московской области будут пользоваться новой инфраструктурой.

"Мы будем жителей Подмосковья учить. Я думаю, в течение года-трех люди привыкнут разделять мусор. Что касается приезжих, мы сразу этот вопрос не решим", - отметил министр.

В ходе своего выступления во вторник в правительстве Московской области Хромушин сообщил, что в регионе стартовала кампания по информированию жителей о переходе на раздельный сбор мусора. Так, в администрациях муниципалитетов, представительствах компании "МособлЕИРЦ" и МФЦ появились брошюры на эту тему. Дополнительно к этому в МФЦ и "МособлЕИРЦ" будут транслироваться просветительские видеоролики про раздельный сбор мусора.

"Мы договорились со всеми главами, что до 16 декабря в почтовые ящики большинства многоквартирных домов придут письма от глав, где будет просто написано: как только у вас появился синий контейнер - с этого дня вы можете собирать раздельно мусор", - пояснил Хромушин после заседания журналистам. По его словам, в этих буклетах также будет написано, где находится контейнерная площадка, будут указаны телефоны регионального оператора, МФЦ и "МособлЕИРЦ".

Раздельный сбор мусора в Подмосковье

Система раздельного сбора бытового мусора заработает в Московской области с 1 января 2019 года. Ответственность за соблюдение новых экологических принципов работы с отходами будет возложена на региональных операторов. Первоначальную сортировку на пригодные для переработки и смешанные с органикой отходы будут делать жители области.

В рамках перехода на новую систему всем жителям и предприятиям области предстоит заключить договоры на вывоз мусора с региональными операторами. Теперь эта услуга будет выведена в отдельную строку в платежной квитанции. В среднем по области стоимость вывоза мусора для многоквартирного жилого фонда вырастет с 4,79 рубля за 1 кв. м жилья до 8 рублей за 1 кв. м.

Раздельный сбор мусора в Подмосковье - один из составляющих нового экологического стандарта региона. Он был разработан, чтобы преодолеть кризис в отрасли утилизации бытовых отходов, спровоцированный дефицитом места для традиционного захоронения мусора на полигонах. Согласно материалам Министерства экологии и природопользования Московской области, новый экологический стандарт позволит снизить долю складируемых на свалках области отходов с 94% в 2017 году до 44% к 2030 году.