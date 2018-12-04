В Подмосковье операторов по вывозу мусора будут выгонять с рынка за повторное нарушение

"[Штраф составит] 200 тыс. рублей - за каждое нарушение. Для них самое страшное то, что за два таких нарушения контракт может быть расторгнут", - сказал он.

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Власти Московской области планируют с 2019 года разрывать контракты с региональными операторами по вывозу мусора, если они дважды нарушат нормы обращения с отходами. Об этом журналистам сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Евгений Хромушин.

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Так, по его словам компании смогут потерять рынок, если их мусоровозы будут смешивать перерабатываемые и неперерабатываемые отходы. Министр призвал жителей региона сообщать о таких случаях.

"Если вы увидели, что либо синий мусоровоз [для перерабатываемого мусора] берет серый контейнер (для неперерабатываемых отходов - прим. ТАСС), либо в серый мусоровоз скидывают [содержимое] синего контейнера, прошу вас сообщать в любую социальную сеть, мы тут же отработаем [факт]", - сказал он.

Контроль за оборотом мусора в регионе впервые перейдет к региональным операторам с января 2019 года. Прежде на этом рынке работали разрозненные частные и муниципальные компании.

Московская область для реформы отрасли была поделена на семь кластеров, в каждом из которых будет работать свой региональный оператор. По итогам конкурса за три из семи кластеров будут отвечать подконтрольные компании "РТ Инвест" (входит в концерн "Ростех") предприятия. Так, Рузский кластер будет контролировать "Рузский РО", Каширский - "Каширская РО", Сергиево-Посадский - "Растим- МО". Компания "Хартия" выиграла конкурс на Ногинский кластер, "МСК-НТ" - Чеховский, "Экопромсервис" - Алексинский, а "СПМ Долгопрудный" - Воскресенский.