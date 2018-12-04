Карта пунктов вторсырья в Подмосковье появится на сайте ассоциации управдомов

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Жители Московской области смогут найти удобные для них пункты приема вторсырья на интерактивной карте на сайте Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области. Об этом журналистам сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Евгений Хромушин.

"У нас есть мощнейший информационный ресурс - сайт управдомов. Сегодня там уже размещена карта [мест сбора] опасных отходов. До января [2019 года] - поручение туда наложить слой по пунктам вторичной переработки, чтобы жители могли знать, куда сдавать макулатуру и пластик", - сказал он.

Система раздельного сбора бытового мусора заработает в Московской области с 1 января 2019 года. Ответственность за соблюдение новых экологических принципов работы с отходами будет возложена на региональных операторов. Первоначальную сортировку на пригодные для переработки и смешанные с органикой отходы будут делать жители области.

Раздельный сбор мусора в Подмосковье - один из составляющих нового экологического стандарта региона. Он был разработан, чтобы преодолеть кризис в отрасли утилизации бытовых отходов, спровоцированный дефицитом места для традиционного захоронения мусора на полигонах. Согласно материалам Министерства экологии и природопользования Московской области, новый экологический стандарт позволит снизить долю складируемых на свалках области отходов с 94% в 2017 году до 44% к 2030 году.