{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Бюджет Подмосковья на 2019 год принят с дефицитом 9,6%

Планируется, что доход региона составит более 529 млрд рублей

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Депутаты Мособлдумы приняли в третьем, окончательном чтении проект регионального бюджета на 2019 год с дефицитом 9,6%, а также на плановый период 2020-2021 годов, передает из зала заседаний думы корреспондент ТАСС.

По итогам голосования 37 депутатов Мособлдумы проголосовали за закон, пять - против, один парламентарий от голосования воздержался.

"Решение принято, закон принят в целом (в третьем чтении - прим. ТАСС)", - подвел итоги председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Согласно представленному к обсуждению проекту закона, объем доходов области с 469 млрд в 2018 году вырастет в 2019 году до 529,8 млрд рублей. В 2020 году доходы области должны будут составить 578,6 млрд, а в 2021 году - 634 млрд рублей.

Прогнозируемые расходы бюджета Московской области в 2019 году составят более 580 млрд рублей, в 2020 году - 634 млрд, в 2021 году - почти 680 млрд рублей. Ожидается, что по итогам 2018 года расходы бюджета региона должны выйдут на уровень 513,7 млрд рублей.

В 2019 году дефицит казны Московской области достигнет 9,6% (50,6 млрд рублей) от уровня доходов, в 2020 году - 9,6% (55,7 млрд) и в 2021 году уменьшится до 7,2% (45,7 млрд рублей), следует из принятой редакции бюджета Московской области.

Операторы подмосковной экстренной службы "112" принимают вызовы на английским языке
Кроме того, сейчас разрабатывают систему вызова экстренных служб для глухонемых людей
Читать полностью