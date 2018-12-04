Бюджет Подмосковья на 2019 год принят с дефицитом 9,6%

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Депутаты Мособлдумы приняли в третьем, окончательном чтении проект регионального бюджета на 2019 год с дефицитом 9,6%, а также на плановый период 2020-2021 годов, передает из зала заседаний думы корреспондент ТАСС.

По итогам голосования 37 депутатов Мособлдумы проголосовали за закон, пять - против, один парламентарий от голосования воздержался.

"Решение принято, закон принят в целом (в третьем чтении - прим. ТАСС)", - подвел итоги председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Согласно представленному к обсуждению проекту закона, объем доходов области с 469 млрд в 2018 году вырастет в 2019 году до 529,8 млрд рублей. В 2020 году доходы области должны будут составить 578,6 млрд, а в 2021 году - 634 млрд рублей.

Прогнозируемые расходы бюджета Московской области в 2019 году составят более 580 млрд рублей, в 2020 году - 634 млрд, в 2021 году - почти 680 млрд рублей. Ожидается, что по итогам 2018 года расходы бюджета региона должны выйдут на уровень 513,7 млрд рублей.

В 2019 году дефицит казны Московской области достигнет 9,6% (50,6 млрд рублей) от уровня доходов, в 2020 году - 9,6% (55,7 млрд) и в 2021 году уменьшится до 7,2% (45,7 млрд рублей), следует из принятой редакции бюджета Московской области.