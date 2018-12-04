Серпуховской район преобразуют в городской округ в конце 2018 года

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Депутаты Мособлдумы на заседании во вторник приняли сразу в трех чтениях закон о преобразовании Серпуховского муниципального района в городской округ Серпухов. Согласно документу, изменения вступят в силу 30 декабря 2018 года.

Отмечается, что законом предполагается объединение городского поселения Оболенск, городского поселения Пролетарский, сельского поселения Васильевское, сельского поселения Данковское, сельского поселения Дашковское, сельского поселения Калиновское, сельского поселения Липицкое Серпуховского муниципального района с городским округом Серпухов производится с изменением границ городского округа Серпухов.

"В результате объединения [эти поселения] и Серпуховский муниципальный район утрачивают статус муниципальных образований, полномочия органов местного самоуправления и должностных лиц поселений Серпуховского муниципального района и Серпуховского муниципального района прекращаются", - представил проект закона в думе председатель Совета депутатов городского округа Серпухов Московской области Михаил Шульга.

По итогам голосования 36 депутатов Мособлдумы проголосовали за закон, 5 - против, два не голосовали. "Решение принято, закон принят в целом [в третьем чтении]", - подвел итоги председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Из текста закона следует, что административным центром городского округа будет Серпухов.