Время реагирования на ЧС в Подмосковье сократилось до 10 минут с введением номера 112

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Введение единого номера вызова экстренных служб 112 позволило сократить время реагирования на вызовы жителей Подмосковья до 10,5 минут. Об этом журналистам сообщил на пресс-конференции начальник управления по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы Московской области Сергей Самолевский.

"С 2010 года, когда начала создаваться единая служба, мы сократили время реагирования на ЧП до 10,5 минут. Причем эта система постоянно совершенствуется. В прошлом году мы сократили время реагирования на 3,5 минуты по сравнению с 2016 годом. В среднем время обработки каждого вызова составляет 83 секунды", - сказал Самолевский. По его словам, всего в службе "112" работает 2,3 тыс. диспетчеров, ежесуточно - 239 человек.

"Суть системы в следующем: если вы находитесь в каком-либо муниципальном образовании и вызываете ту или иную экстренную службы, то, позвонив на номер 112, вы попадете к оператору, расположенному на территории именно региона вашего нахождения. Если по каким-то причинам вам не ответят, то в течении восьми секунд вас переадресуют на общую диспетчерскую в Красногорске. В любом случае за восемь секунд ваш вызов будет принят", - отметил Самолевский.

Он добавил, что больше всего звонков (68%) поступает для вызова скорой помощи, 24% звонков - для вызова полиции, 4% - МЧС, 1,9% - ГИБДД, и около 1% поделили между собой аварийная газовая служба и антитеррористические подразделения.

По словам Самолевского, по итогам прошлого года 9% вызовов были ложными. Ведомство пытается принимать меры для уменьшения этого показателя, например, составляет базу телефонов, с которых совершили ложный вызов. По такому номеру перезванивает автоответчик и рассказывает о вреде подобных хулиганских выходок. "Но ни один вызов, даже ложный, не остается без реагирования экстренных служб", - заключил глава управления по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы Московской области.