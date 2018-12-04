Мособлдума отклонила законопроект о прямых выборах глав городских округов

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Депутаты Московской областной думы отклонили большинством голосов поправки в региональное законодательство, которые предлагали ввести прямые выборы глав муниципалитетов, передает корреспондент ТАСС.

Сейчас кандидаты на пост главы администрации муниципалитетов Подмосковья проходят конкурс, затем депутаты муниципального совета голосованием выбирают победителя. Согласно данным сайта Мособлдумы, законопроект о прямых выборах глав подготовила фракция КПРФ.

Согласно отклоненному сегодня проекту закона, поправки изменяли формулировку статьи 5 закона № 60/2016-ОЗ "О сроке полномочий представительных органов муниципальных образований Московской области и порядке формирования представительных органов муниципальных районов Московской области, сроке полномочий и порядке избрания глав муниципальных образований Московской области". Сейчас она гласит, что "глава городского округа избирается представительным органом городского округа из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию". Разработчики предложили изменить ее на "глава городского округа избирается на муниципальных выборах и возглавляет местную администрацию".

По итогам голосования Мособлдумы за проект закона выступили 12 депутатов, 29 - против, еще один не принял участие в голосовании. "Решение не принято. Если законопроект не набрал нужного числа голосов, он считается отклоненным", - прокомментировал итоги голосования председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

В Московскую область входят 67 муниципальных образований, из них 11 - районы (Волоколамский, Воскресенский, Ленинский, Лотошинский, Одинцовский, Пушкинский, Раменский, Сергиево-Посадский, Серпуховской, Солнечногорский и Щелковский). Единственным муниципалитетом, где к 2018 году сохранились прямые выборы главы района, является Серпуховской район. Ранее сегодня Мособлдума приняла в трех чтениях законопроект о преобразовании его с 30 декабря 2018 года в городской округ.