Операторы подмосковной экстренной службы "112" принимают вызовы на английским языке

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Операторы экстренной службы "112" в Подмосковье принимают вызовы на английском и других языках, сообщил журналистам начальник управления по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы Московской области Сергей Самолевский.

"В настоящий момент наши операторы способны принять вызов на английском языке. Есть специалисты, которые владеют и иными европейскими языками. Во время проведения чемпионата мира по футболу мы добились того, что наши операторы могли принимать вызовы на всех четырех языках ФИФА: английском, испанском, французском и немецком", - сказал он.

В настоящее время, по словам Самолевского, в службе 112" работают восемь операторов-лингвистов со знанием английского, немецкого, французского, итальянского языков, и в случае необходимости звонок заявителя будет оперативно переведен именно на них.

Начальник подмосковного "Центра-112" Алексей Вагутович добавил, что операторы службы принимают экстренный вызов даже в тех случаях, когда его сделал человек, который говорит на языке, которым операторы не владеют. "В редких случаях, когда заявитель владеет редким языком и никаким более, мы все равно принимаем вызов и делаем все, чтобы человеку помочь. Для этого мы привлекаем специалитсов филиала МГИМО в Подмосковье и миграционной службы Московской области", - сказал Вагутович.

Он также добавил, что в настоящее время создается система экстренных вызовов по скайпу, для глухонемых людей. Для этого "Центр-112" привлекает специалистов-сурдопереводчиков.