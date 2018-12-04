В Подмосковье планируют ввести в эксплуатацию 46 соцобъектов до конца 2018 года

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Министерство стройкомплекса Подмосковья планирует достроить и ввести в эксплуатацию 46 объектов социальной инфраструктуры в Московской области до конца 2018 года. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"До конца 2018 года на территории Московской области планируется достроить и ввести в эксплуатацию 46 объектов социальной инфраструктуры. Указанные объекты строятся в рамках государственной программы Московской области "Образование Подмосковья" на 2017-2025 годы за счет бюджетов Московской области и муниципальных образований", - приводятся в сообщении слова министра регионального стройкомплекса Руслана Тагиева.

Стройкомплекс планирует ввести 6 общеобразовательных, 3 дошкольных образовательных учреждения, а также 29 объектов здравоохранения. Кроме того, планируется реконструировать одну больницу.

"Министерство стройкомплекса Московской области также планирует в текущем месяце ввести в эксплуатацию 7 объектов спорта. Строительство сопровождается центром бюджетного строительства", - уточняется в сообщении.

Всего в Подмосковье на разных стадиях реализации находится свыше 360 проектов социальной инфраструктуры с участием бюджета Московской области.