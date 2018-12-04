Прокуратура Подмосковья требует исключить эксгумацию из списка похоронных услуг в области

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Старший помощник прокурора Московской области по взаимодействию с представительными и исполнительными органами Московской области и органами местного самоуправления Евгения Шалиско внесла в Московскую областную думу протест на отдельные статьи подмосковного закона "О погребении и похоронном деле в Московской области" и потребовала привести их в соответствие с федеральными нормами.

По словам Шалиско, действующий закон Московской области "О погребении и похоронном деле в Московской области" содержит нормы, которые противоречат аналогичному федеральному закону. Так, согласно общероссийским нормам, погребение - это обрядовые действия по сохранению тела или останков человека после его смерти в соответствии с обычаями и традициями.

"Среди прочих услуг к погребению [в законе Московской области] относится эксгумация. Эксгумация производится с целью осмотра трупа, предъявления для опознания или проведения судебной экспертизы <…> и не может считаться услугой по погребению", - сказала Шалиско на заседании Мособлдумы.

Она добавила, что в региональном законе, в отличие от федерального, выдача урн с прахом не относится к гарантированному перечню услуг погребения. Дополнительно к этому в нормах подмосковного закона не прописано, что специализированная служба по вопросам похоронного дела должна получить компенсации своих затрат на погребение в течение десяти дней. В прокурорском протесте предлагается привести все эти пункты в соответствие с федеральным законом.

По итогам доклада председатель Комитета по вопросам аграрной политики и потребительского рынка Московской областной думы Сергей Керселян предложил передать прокурорский протест на рассмотрение во фракции и комитеты регионального парламента. Депутаты поддержали это решение.