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Первый елочный базар в Подмосковье откроется 6 декабря в Красногорске

На открытии гостей будут угощать чаем
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Первый елочный базар в Московской области откроется 6 декабря в Красногорске, сообщила пресс-служба Министерства потребительского рынка и услуг Подмосковья.

"6 декабря 2018 года в 13:00 в городском округе Красногорск, ул. Подмосковный бульвар <...> состоится торжественное открытие первого елочного базара на территории Московской области. В открытии примут участие министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников и глава городского округа Красногорск Хаймурзина Эльмира", - говорится в сообщении.

Гостей будут угощать чаем, а детям из многодетных семей вручат сладкие подарки.

Новогодняя иллюминация в парках Подмосковья зажглась 1 декабря. В 2018 году украшение общественных пространств региона и создание праздничного настроения приурочили к старту программы популяризации зимнего отдыха - "Зима в Подмосковье". По словам губернатора области Андрея Воробьева, программа позволит привлечь больше людей для посещения уникальных мест региона, к примеру, Зарайского Кремля или Сычевского питомника Московского зоопарка в Волоколамском районе.

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