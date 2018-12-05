Первый елочный базар в Подмосковье откроется 6 декабря в Красногорске

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Первый елочный базар в Московской области откроется 6 декабря в Красногорске, сообщила пресс-служба Министерства потребительского рынка и услуг Подмосковья.
"6 декабря 2018 года в 13:00 в городском округе Красногорск, ул. Подмосковный бульвар <...> состоится торжественное открытие первого елочного базара на территории Московской области. В открытии примут участие министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников и глава городского округа Красногорск Хаймурзина Эльмира", - говорится в сообщении.
Гостей будут угощать чаем, а детям из многодетных семей вручат сладкие подарки.
Новогодняя иллюминация в парках Подмосковья зажглась 1 декабря. В 2018 году украшение общественных пространств региона и создание праздничного настроения приурочили к старту программы популяризации зимнего отдыха - "Зима в Подмосковье". По словам губернатора области Андрея Воробьева, программа позволит привлечь больше людей для посещения уникальных мест региона, к примеру, Зарайского Кремля или Сычевского питомника Московского зоопарка в Волоколамском районе.