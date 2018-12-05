Депутаты Одинцова поддержали преобразование муниципалитета в округ

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Совет депутатов Одинцовского района Московской области большинством голосов принял решение о преобразовании муниципалитета в городской округ и направил соответствующую инициативу в Московскую областную думу. Согласно решению, поселение Барвихинское войдет в округ, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе администрации Одинцовского района.
"Большинством депутатов было принято решение об объединении территорий городских поселений Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной Городок, Новоивановское, Одинцово, сельских поселений Барвихинское, Горское, Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, Назарьевское, Никольское, Успенское, Часцовское Одинцовского муниципального района и территории городского округа Звенигород в единое муниципальное образование. Было принято решение о направлении инициативы в Мособлдуму", - сообщил собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что 12-13 ноября 2018 года в отдельных населенных пунктах, которые могут войти в новый округ, прошли общественные слушания по вопросу преобразования. Из 16 поселений только участники слушаний в Барвихинском выступили против объединения в городской округ. Однако глава Одинцовского района Андрей Иванов напомнил, что публичные слушания несут рекомендательный характер и окончательное решение было за районным советом депутатов.
Он отметил, что юридически альтернативного пути для Барвихи нет. Иванов высказал предположение, что опасения жителей этого поселения мог вызвать вопрос распределения бюджета.
В Московской области в 2014 году стартовала муниципальная реформа. В ее рамках районы преобразуют в городские округа, что позволяет сократить аппарат чиновников и пополнить местный бюджет. По итогам 2017 года это позволило сэкономить 2,1 млрд рублей.
Сейчас в Московскую область входят 67 муниципальных образований, из них 11 - районы (Волоколамский, Воскресенский, Ленинский, Лотошинский, Одинцовский, Пушкинский, Раменский, Сергиево-Посадский, Серпуховской, Солнечногорский и Щелковский). 4 декабря 2018 года Мособлдума приняла в трех чтениях законопроект о преобразовании Серпуховского района в городской округ с 30 декабря 2018 года.