Минтранс Подмосковья призвал водителей быть осторожными из-за снегопада

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призвало водителей быть осторожными на дорогах, соблюдать дистанцию и не тормозить резко в связи с ожидающимся снегопадом в столичном регионе.

"Министерство призывает водителей быть предельно внимательными на дорогах и соблюдать ПДД, во время движения рекомендуется заблаговременно снижать скорость при подъезде к перекресткам и пешеходным переходам, соблюдать безопасную дистанцию и избегать резкого торможения", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, мокрый снег начнет идти в Подмосковье с 02:00 мск 6 декабря и усилится к 06:00 утра.

Ранее Гидрометцентр РФ сообщал, что в Москве 5 декабря объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы.

Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) вечером в среду предупредил о возможных заторах из-за снегопада и гололедицы на Садовом и Третьем кольце, МКАД и вылетных магистралях в сторону области.