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Снегопад не привел к серьезным сбоям в работе объектов ТЭК и ЖКХ Подмосковья

Ночью произошел незначительный сбой на объектах энергоснабжения в Нахабине, который устранили энергетики

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Объекты энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства в Московской области к утру 6 декабря работают без серьезных сбоев в условиях сильного снегопада. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службах региональных министерства энергетики и министерства жилищно-коммунального хозяйства в четверг.

"По состоянию на 7:00 шестого декабря технологических сбоев на объектах ЖКХ не зафиксировано", - сообщили в ТАСС в МинЖКХ Московской области.

"Ночью [на объектах энергоснабжения Подмосковья] был незначительный сбой в Нахабино. Специалисты быстро подключили резервное энергоснабжение", - сообщили в минэнерго области. Собеседник агентства отметил, что энергетики усилили работу в условиях снегопада.

Согласно данным портала "Яндекс.Пробки", затруднения на въезд в Москву сейчас образовались на шоссе Энтузиастов, Носовихинском шоссе, Каширском шоссе, трассе М-4, Симферопольском шоссе и Калужском шоссе. Также пробки есть на въездах на МКАД с Боровского, Минского, Новорижского, Ленинградского, Дмитровского, Волковского, Ярославского шоссе и Щелковского шоссе. Дорожная сеть города загружена на 7 баллов.

В пресс-службе Московской железной дороги заявили, что снегопад не привел к сбоям в графике электричек и поездов в столичном регионе.

Снегопад в Москве и Подмосковье

Ранее сообщалось, что в ночь на 6 декабря в Московском регионе начался продолжительный снегопад. На сайте Гидрометцентра РФ сообщается, что в столице минувшей ночью выпало 5 мм осадков, днем в среду - 0,6 мм.

По прогнозам синоптиков, в четверг в Московской агломерации ожидается небольшой снегопад и до 6 градусов мороза.

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