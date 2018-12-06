Собственник сгоревшего в Москве ТК "Синдика" начал готовить площадку под новый центр

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Собственник крупнейшего строительного рынка в Московском регионе - торгового комплекса "Синдика", сгоревшего в начале октября 2017 года, начал готовить строительную площадку для нового торгового центра. Об этом журналистам сообщил министр потребительского рынка и услуг Подмосковья Владимир Посаженников.
"Я заезжаю туда еженедельно, смотрю. Грузовики ездят, [строительная] площадка чистится", - ответил он на вопрос ТАСС, началось ли строительство нового комплекса. Ранее собственник заявлял, что строительство планируется начать в июне 2018 года.
Посаженников добавил, что новый комплекс будет на 40 тыс. кв. м больше, чем сгоревший. Как сообщалось ранее, новое здание будет занимать площадь около 100 тыс. кв. метров.
По словам министра, вопросы с выплатой компенсаций пострадавшим в пожаре предпринимателям решены. "Мы встречались с руководством "Синдики" и общественниками по поводу того, кто, когда и где будет размещаться на "Синдике" будущей", - сказал Посаженников.
"Синдика" была крупнейшим строительным рынком столичного региона, на нем арендовали площади около 500 предпринимателей. Пожар уничтожил 55 тыс. квадратных метров. Были эвакуированы порядка 3 тыс. человек, трое пострадали.