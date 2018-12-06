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Собственник сгоревшего в Москве ТК "Синдика" начал готовить площадку под новый центр

Новое здание будет занимать площадь около 100 тыс. кв. метров

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Собственник крупнейшего строительного рынка в Московском регионе - торгового комплекса "Синдика", сгоревшего в начале октября 2017 года, начал готовить строительную площадку для нового торгового центра. Об этом журналистам сообщил министр потребительского рынка и услуг Подмосковья Владимир Посаженников.

"Я заезжаю туда еженедельно, смотрю. Грузовики ездят, [строительная] площадка чистится", - ответил он на вопрос ТАСС, началось ли строительство нового комплекса. Ранее собственник заявлял, что строительство планируется начать в июне 2018 года.

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Посаженников добавил, что новый комплекс будет на 40 тыс. кв. м больше, чем сгоревший. Как сообщалось ранее, новое здание будет занимать площадь около 100 тыс. кв. метров.

По словам министра, вопросы с выплатой компенсаций пострадавшим в пожаре предпринимателям решены. "Мы встречались с руководством "Синдики" и общественниками по поводу того, кто, когда и где будет размещаться на "Синдике" будущей", - сказал Посаженников.

"Синдика" была крупнейшим строительным рынком столичного региона, на нем арендовали площади около 500 предпринимателей. Пожар уничтожил 55 тыс. квадратных метров. Были эвакуированы порядка 3 тыс. человек, трое пострадали.

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