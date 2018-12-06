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В Подмосковье 13 декабря запустят цифровой маркетплейс фермерских продуктов

Предполагается, что это позволит продавцам получать открытый доступ к производителям без посредников

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Власти Московской области 13 декабря запустят в промышленную эксплуатацию цифровую площадку для продажи продуктов местных фермеров. Об этом журналистам сообщил министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

"Мы уже набрали порядка 285 позиций, до Нового года доработаем до 400. Неплохая история получается. Я готов ее обсудить 13 числа, когда мы ее торжественно запустим", - сказал он.

Это первая попытка запустить онлайн продажи фермерской продукции в рамках курса властей на цифровизацию экономики.

"Это поможет всем тем, кто только начинает свою торговую деятельность, делать свои стратаповские истории через единую площадку", - считает министр.

Маркетплейс позволит продавцам получать открытый доступ к производителям без посредников.

По данным Посаженникова, в среднем на полках одного супермаркета в регионе присутствует порядка 850 позиций молочной продукции. У гипермаркетов продуктовая матрица включает в себя около 1,8 тыс. позиций. Маркетплейс мог бы расширить ассортимент магазинов.

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