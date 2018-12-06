Жители Подмосковья узнают о работе муниципалитетов на новом сайте губернатора

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Новый сайт губернатора Подмосковья с современным интерфейсом поможет пользователям узнать о работе властей каждого муниципального образования региона, сообщается в четверг на странице пресс-службы губернатора и правительства Московской области "ВКонтакте".
"Запущен интернет-ресурс "Губернатор Московской области" - Воробьев.рф. Актуальный взгляд на события, программа развития для каждого муниципалитета на ближайшие пять лет, фото и видео, которыми безвозмездно могут пользоваться все СМИ, - все это на новом ресурсе с современным интерфейсом", - говорится в сообщении.
Для пользователей доступны четыре раздела: "Программа", "Актуальное", "Медиа" и "Биография". В разделе "Программа" можно узнать о работе властей и главных достижениях каждого из 67 муниципалитетов Подмосковья и ознакомиться с планом мероприятий по улучшению ситуации в сфере здравоохранения, транспорта, благоустройства, экологии, образования, спорта, культуры и ЖКХ на пять лет.
В разделе "Актуальное" приводятся публикации, отражающие взгляд губернатора Московской области Андрея Воробьева по вопросам, связанным с развитием региона, переменами в стране и мире.
Раздел "Биография" написан самим губернатором, в нем он рассказывает о детстве, школьных годах, работе в партии "Единая Россия" и других областях своей жизни. В разделе "Медиа" публикуется фото- и видеоконтент, связанный с событиями в регионе.