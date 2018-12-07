Минтранс Подмосковья предупредил об опасности образования гололедицы на дорогах региона

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области предупредило об опасности образования гололедицы на дорогах Подмосковья 7 декабря. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Сегодня, 7 декабря, температура воздуха составит минус три градуса. Местами ожидается снег. Возможно образование наледи и гололедица", - говорится в сообщении.

В Минтрансе области добавили, что за минувшие сутки дорожники обработали реагентами и очистили от снега более 14 тыс. км дорог. В этой работе участвовало более 1 тыс. единиц спецтехники, в том числе 515 комбинированных дорожных машин.

После снегопада 5-6 декабря дорожники в первую очередь расчищали трассы с наиболее высокой интенсивностью движения, маршруты следования общественного транспорта, подходы к остановкам и тротуарам. За минувший день было вывезено 364 кубометра снега.