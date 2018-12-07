Сеть профильных коворкингов откроется в Подмосковье к февралю 2019 года

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Десять специализированных по разным профилям коворкингов откроются в Московской области в ближайшие два месяца. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

"Завершается ремонт в помещениях, которые станут первыми 10 профессиональными коворкингами в Московской области. Их откроют в ближайшие два месяца", - сообщили в пресс-службе министерства.

Размещаться в них смогут компании, которые соответствуют им по направлению деятельности. Например, во Фрязине будут обучать гостиничному бизнесу, а в Солнечногорском районе - программированию, дизайну и юриспруденции. В Клину профилированный коворкинг будет посвящен индустрии красоты: в нем начнут работать курсы по парикмахерскому искусству, маникюру, педикюру. В Ленинском районе центр будет выпускать специалистов по проведению праздников.

Резиденты коломенского центра будут заниматься историческим наследием, культурой и туризмом, в Зарайске будут готовить профессиональных экскурсоводов. В коворкинге в городских округах Рошаль и Электросталь будут работать начинающие предприниматели и молодежные объединения. На территории бывшей фабрики Морозовых в Орехово-Зуеве появится креативный кластер для модельеров, специалистов рекламы, дизайна и журналистов. Коворкинг в Сергиевом Посаде планируется открыть для маркетологов, копирайтеров, психологов, коучеров и программистов.

Сеть первых профилированных коворкингов в Подмосковье создается за счет частных инвестиций и субсидий из бюджета правительства Московской области. "Каждый субъект малого и среднего предпринимательства мог получить субсидию в сумме 7,5 млн рублей, которую можно направить на проведение строительных или ремонтных работ в коворкингах, приобретение оборудования, мебели, компьютерной техники и лицензионного программного обеспечения, на покрытие арендных и коммунальных платежей", - процитировали в пресс- службе заместителя председателя правительства Подмосковья Дениса Буцаева.