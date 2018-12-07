Около 3,5 млн жителей Подмосковья сделали прививки от гриппа

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Прививочная кампания завершилась в Московской области, в 2018 году в ней приняли участие около 3,5 млн человек, сообщает в пятницу пресс-служба подмосковного минздрава со ссылкой на министра Дмитрия Матвеева.

"Порядка 3,5 млн человек сделали прививку от гриппа, из них 964,5 тыс. - дети", - сказал Матвеев. В 2017 году прививку от гриппа сделали 3,2 млн человек.

В 2018 году кампания по вакцинации стартовала 1 сентября и завершилась 7 декабря. По словам Матвеева, в этом году план перевыполнен примерно на 7%. Также в этом году впервые прививки против гриппа делали жителям Подмосковья не только в поликлиниках по месту жительства, но и в выездных мобильных комплексах. Этой возможностью воспользовались 222 тыс. человек, в том числе 55 тыс. детей.

Прививка от гриппа в большей степени показана детям, людям пожилого возраста и тем, у кого имеется ряд хронических заболеваний. После введения вакцины иммунитет к вирусу вырабатывается в течение двух недель и сохраняется от шести до девяти месяцев.