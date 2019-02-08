{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Полицейские пресекли работу нелегального казино в Химках

В заведении обнаружили 15 игровых автоматов, их изъяли

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции пресекли работу нелегального казино в подмосковных Химках, изъяв 15 игровых автоматов. Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы главка полиции по Московской области Татьяна Петрова.

"Нелегальный игорный клуб располагался в Химках на ул. Панфилова. В ходе осмотра его помещения полицейскими обнаружено и изъято 15 единиц игорного оборудования, а также денежные средства в размере 21 тыс. рублей", - сказала Петрова.

По ее словам, установлена организатор казино - неработающая 49-летняя жительница подмосковной Коломны, она арестована.

Теги
Россия
Два работника перинатального центра пострадали в Коломне
Из-за лопнувшего гимнастического шара обрушились плиты с потока
Читать полностью