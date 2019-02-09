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Электричка насмерть сбила мужчину в Королеве

На месте работает полиция

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Мужчина погиб, пытаясь забраться на железнодорожную платформу Подлипки-Дачные перед приближающейся электричкой. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по ЦФО.

"При подходе к станции Подлипки-Дачные электропоездом сообщением Москва - Фрязино смертельно травмирован мужчина. По предварительной информации, он попытался залезть на платформу перед приближающимся поездом", - сказали в ведомстве.

На месте работают сотрудники полиции, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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