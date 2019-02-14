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Российский инвестиционный форум - 2019

Французская компания создаст в Подмосковье завод стройматериалов за 2 млрд рублей

Предполагается, что предприятие организует около 120 рабочих мест

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Французское предприятие Soprema намерено вложить около 2 млрд рублей в строительство завода по производству рулонной гидроизоляции в Луховицах. Соответствующее соглашение подписали в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев и директор компании по западной Европе Фурель Жан-Ноэля на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

"Показатели проекта: объем инвестиций порядка 2 млрд рублей. Будут четыре производственные линии - битумная гидроизоляция, теплоизоляция, жидкая гидроизоляция. Информация по земельному участку: г. Луховицы, индустриальный парк "Южный" (муниципальный земельный участок). Площадь около 20 га", - говорится в материалах пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Ожидается, что производство создаст около 120 новых рабочих мест.

Предприятие Soprema, основанное в 1908 году, занимается производством строительных материалов. В компании на сегодняшний день работают 7200 человека на 63 заводах, 16 из которых расположены во Франции.

Soprema работает в 90 странах, имеет 13 научно-исследовательских центров. Производство в России на сегодняшний день отсутствует.

О форуме

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.

Теги
Воробьев, Андрей ЮрьевичРоссияРоссийский инвестиционный форум - 2019
Российский инвестиционный форум - 2019
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