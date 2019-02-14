"Авиационная корпорация "Рубин" планирует расширить производство в Подмосковье

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. ПАО "Авиационная корпорация "Рубин" планирует вложить почти 1,4 млрд рублей в расширение производства авиационного оборудования в городском округе Балашиха Московской области. Соглашение о передаче земель под этот проект подписали генеральный директор компании Евгений Крамаренко и заместитель председателя правительства Подмосковья Вадим Хромов в четверг в рамках Российского инвестиционного форума.

"Проект предусматривает строительство производственных цехов и вспомогательных зданий с целью создания нового эффективного серийного производства и расширения действующего производства привод-генераторов переменного тока, насосов плунжерных, взлетно-посадочных устройств и агрегатов управления, применяемых в авиационной и ракетно-космической технике. Объем инвестиций в проект - 1,376 млрд рублей", - говорится в материалах пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

Инвестор рассчитывает ввести в эксплуатацию новое производство к 1 января 2025 года и вывести его на полную мощность к началу 2029 года.

Согласно данным сайта компании, "Авиационная корпорация "Рубин" эксплуатирует бывший завод № 279 Министерства авиационной промышленности СССР, созданный в 1946 году. Корпорация выпускает изделия взлетно-посадочных устройств, гидроагрегаты, гидросистемы и углеродные тормоза.

О форуме

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.