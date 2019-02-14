Дело о взыскании неустойки с "дочки" Совхоза им. Ленина по иску IKEA рассмотрят в марте

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Арбитражный суд Московской области назначил дату заседания по иску о взыскании с дочерней компании Совхоза им. Ленина - "ТТ-Девелопмент" неустойки в размере 79,6 млн рублей по договору с дочерней компанией IKEA - "МОС (Торговля и Недвижимость)" на 11 марта 11:00 по мск, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд назначает судебное разбирательство на 11 марта, одиннадцать часов", - огласила срок заседания судья.

На предварительном заседании сторона ответчика ходатайствовала о привлечении третьего лица ЗАО "Совхоз им. Ленина". Суд удовлетворил просьбу.

В 2008 году Совхоз им. Ленина передал два участка стоимостью в 1,1 млрд рублей в качестве уставного капитала своей дочке - "ТТ Девелопмент". Один из них был разделен, его часть была продана в 2016 году IKEA для строительства магазина, который планировалось открыть в 2018 году. 29 ноября 2018 года на фоне этих тяжб IKEA заявила, что отказывается от планов строить магазин и готова продать землю или вернуть ее продавцу при возврате суммы сделки.

В феврале 2018 года несколько миноритариев "Совхоза" обратились в Арбитражный суд Московской области с требованием признать сделку недействительной, поскольку она не была вынесена на общее голосование акционеров. По февральскому иску первая и апелляционная инстанции установили правоту акционеров и потребовали признать недействительным учредительный договор "ТТ Девелопмент".

Согласно данным системы СПАРК, "ТТ Девелопмент" находится в стадии ликвидации с сентября 2018 года. ЗАО "Совхоз им. Ленина" - сельскохозяйственное предприятие в Ленинском районе Московской области, крупнейший в регионе производитель клубники. "МОС (Торговля и Недвижимость)", согласно данным системы СПАРК, принадлежит Stichting INGKA Foundation (контролирует наибольшую часть отделений IKEA по всему миру).