Горсовет Видного снял с должности его председателя Грудинина

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Совет депутатов города Видное Ленинского района Московской области большинством голосов снял с должности его председателя Павла Грудинина. Об этом говорится в аккаунте совета "ВКонтакте".

"14 февраля совет депутатов города Видное большинством голосов снял с должности председателя совета Павла Грудинина. Среди причин указываются: наличие офшоров и иностранных активов, возобновление дела о незаконной передаче земель Совхоза им. Ленина под строительство жилых домов и коммерческой недвижимости, разочарование коллег- депутатов в его деятельности в качестве председателя, сокрытие реальных доходов при проведение антикоррупционной экспертизы, за систематическое нарушение регламента совета депутатов", - говорится в сообщении.

Новым председателем совета был избран Игорь Коршаков, который ранее входил в комиссию совета по вопросам ЖКХ, благоустройства, транспорта и дорожного хозяйства.

Грудинин не стал комментировать ТАСС ситуацию.

Грудинин является бенефициаром "Совхоза им. Ленина", крупнейшего производителя клубники в Московской области, расположенного в Ленинском районе. Бинесмен был кандидатом в президенты РФ от КПРФ в марте 2018 года. В ходе предвыборной кампании ЦИК получил информацию, что у Грудинина в 2016-2017 годах "было открыто 13 счетов в Швейцарии, из которых шесть абсолютно точно оставались открытыми на декабрь 2017 года". Параллельно с этим весной 2018 года начались судебные тяжбы с миноритариями "Совхоза" из-за переданных дочерней компании земель.