Количество налоговых преступлений в Подмосковье за год выросло почти на 40%

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Количество налоговых преступлений в Московской области выросло почти на 40% в 2018 году. Как сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по области Ольга Врадий, эти данные были приведены и.о. руководителя ГСУ Александром Ивановым на совещании по итогам прошлого года.

"В отчетном году выросло количество уголовных дел о налоговых преступлениях на 38,3% (с 120 до 166), коррупционной направленности - на 3,1% в сравнении с аналогичным периодам прошлого года (с 411 до 424), в сфере незаконного оборота фальсифицированных лекарственных средств - в два раза (с 2 до 4), преступлений, связанных с организацией пассажирских перевозок, - на 11,8% (с 15 до 17)", - сообщила Врадий.

На совещании была отмечена организация межведомственного взаимодействия, которая позволила повысить результативность выявления и расследования данных категорий уголовных дел. В прошлом году следователи добились возмещения ущерба на 4,5 млрд рублей, что более чем в два раза превышает показатель 2017 года (2 млрд рублей). Арест был наложен на имущество фигурантов дел на сумму более 2,8 млрд рублей (1,4 млрд рублей в 2017 году).

Всего в прошедшем году следователями расследовано 2956 преступлений, из них 1617 - тяжкие и особо тяжкие. Число дел о преступлениях в отношении несовершеннолетних увеличилось на 17,4% - до 895.

Как сообщила Врадий, на совещании Иванов наградил двух следователей первого управления ГСУ СК России по Московской области, а также объявил благодарность еще одной следователю за оперативное и качественное расследование резонансного уголовного дела.