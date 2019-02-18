В Подмосковье кинологи проверяют школу, у входа в которую обнаружена бесхозная коробка

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Кинологи проверяют бесхозную коробку, найденную на пороге школы в Раменском районе Подмосковья. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"У крыльца школы № 34 на Первомайской улице, 15, в поселении Удельная обнаружена бесхозная коробка. На месте работают сотрудники оперативных служб и кинологи", - сказал собеседник агентства.

Он не уточнил, проводится ли эвакуация учащихся в связи с проверкой.

В понедельник в Москве были "заминированы" более 10 объектов, среди которых торговые центры, три школы и детский сад. Все сообщения об угрозах взрывов были проверены с участием экстренных служб, они оказались ложными.

В последние несколько дней неизвестные сообщали о минировании большого числа торговых центров и других объектов в Москве. Ни по одному адресу угроза взрыва не подтвердилась.