Памятники Калашникову и Гайдару появятся в Подмосковье

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Российское военно-историческое общество (РВИО) в текущем году продолжит работу по увековечиванию памяти героев Великой Отечественной войны. Так, в Подмосковье появятся памятники выдающемуся конструктору-оружейнику Михаилу Калашникову и писателю, военному корреспонденту Аркадию Гайдару, сообщает в понедельник пресс-служба РВИО.

"В РВИО определен предварительный перечень мест установки мемориальных объектов в рамках реализации национального проекта "Культура". В Клину будет установлен памятник писателю, военному корреспонденту Аркадию Гайдару. В ноябре 2019 года бронзовый памятник-бюст генерал-лейтенанту Михаилу Калашникову появится в Коломне", - говорится в сообщении.

Кроме того, бронзовые памятники-бюсты Героям Советского Союза Николаю Круглову и Владимиру Козлову появятся в Богородском городском округе. Памятник Главному маршалу артиллерии Митрофану Неделину откроют в городе Одинцово, отметили в пресс-службе.

"Бюсты и памятники выдающимся уроженцам регионов, а также участникам боев планируется установить в Санкт-Петербурге, Вологодской, Калужской, Костромской, Курганской, Ленинградской, Липецкой, Орловской, Ростовской и Тамбовской областях, республиках Башкортостан, Бурятия и Тыва", - добавили в РВИО.