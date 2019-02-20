Учеников подмосковной школы переведут в другое учреждение после обрушения крыши

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Ученики Тропаревской среднеобразовательной школы в Можайском городском округе Московской области, где в среду обрушилась крыша отдельно стоящей столовой, будут переведены с 21 февраля в другое учреждение в село Сокольниково. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

"Пострадавших нет, все дети эвакуированы. Обучающиеся с завтрашнего дня будут распределены по классам в ближайшую школу в селе Сокольниково. Подвоз каждого ребенка будет организован", - процитировали в сообщении главу Можайского городского округа Дмитрия Абаренова.

В администрации отметили, что основное здание школы было возведено в 1964 году, ремонт кровли последний раз проводили в 2014 году.

В Министерстве образования Московской области сообщили, что в среду ученики Тропаревской школы переведены на дистанционное обучение. В школу в Сокольниково детей будут организованно подвозить. "По факту случившегося проводится проверка, обстоятельства выясняются", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее в ГУ МЧС по Московской области сообщили, что площадь обрушения кровли столовой составила 146 кв. м. В результате происшествия никто не пострадал, из школы эвакуировали 200 учеников и 26 педагогов.