Жителям Подмосковья старше 80 лет компенсируют полную стоимость вывоза мусора

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Жители Московской области 80 лет и старше смогут получить компенсацию полной стоимости услуги по вывозу мусора, пенсионеры в возрасте от 70 лет смогут воспользоваться 50% компенсацией. Соответствующий закон приняла Мособлдума в четверг, передает корреспондент ТАСС.

"Закон разработан в целях установления пенсионерам дополнительной меры социальной поддержки в виде ежемесячной денежной компенсации расходов за обращение с твердыми коммунальными отходами в следующих размерах: неработающим пенсионерам в возрасте до 70 лет - 30%, пенсионерам, достигшим возраста 70 лет и старше - в размере 50%, а пенсионерам, достигшим возраста 80 лет и старше - в размере 100%", - сказала Фаевская.

По ее словам, этой мерой поддержки смогут воспользоваться почти 1 млн жителей Подмосковья.

Ранее сообщалось, что стоимость вывоза коммунальных отходов в Московской области подорожала с 1 января 2019 года в связи с реализацией в России реформы обращения с отходами, которая призвана сделать рынок транспарентным и цивилизованным. Тариф для жителей Подмосковья ранее в среднем составлял 4,79 рубля за 1 кв. м жилья, теперь он вырос примерно до 8 рублей за 1 кв. м. Платеж должен быть вынесен в отдельную строку в квитанции на оплату ЖКУ.

При этом скидки на вывоз мусора получили все льготные категории граждан в Подмосковье, которые имеют право на социальную поддержку по оплате ЖКУ. По данным Министерства жилищно-коммунального хозяйства региона, также собственники частных домов в Московской области, расположенных в 2 км и менее от полигонов для размещения твердых коммунальных отходов или перерабатывающих комплексов, смогут получить 70% скидку на вывоз мусора.