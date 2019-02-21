Полиция Подмосковья раскрыла более 46 тыс. преступлений в 2018 году

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Подмосковная полиция зарегистрировала более 80 тыс. преступлений в прошлом году и раскрыла более 46 тысяч. Об этом сообщил в четверг на заседании Мособлдумы начальник ГУ МВД РФ по Московской области Виктор Пауков.

"В 2018 году зарегистрировано 80 290 преступлений, более 46 тыс. раскрыто", - сообщил он депутатам.

При этом, по данным Паукова, количество зарегистрированных преступлений оказалось ниже, чем годом ранее. Но среди преступлений стало больше совершенных организованными преступными группировками, мошенничеств, экономических преступлений, коррупционных, с использованием оружия, грабежей с целью завладения автотранспорта, совершенных не жителями области и иностранцами. Начальник подмосковной полиции отметил, что динамика таких преступлений лучше прошлогодней.

"В целом в 2018 году органы внутренних дел отработали достойно. Но достигнутые результаты никого не успокаивают", - подчеркнул Пауков.