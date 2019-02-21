В Жуковском установят памятник ТУ-144

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Памятник в честь первого отечественного сверхзвукового авиалайнера ТУ-144 установят в городе Жуковском Московской области. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Согласно материалам пресс-службы правительства и губернатора Подмосковья, жители Жуковского, участники фонда "Легенды Авиации", администрация городского округа Жуковский, представители руководства центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н. Е. Жуковского, а также региональное и местное отделения партии "Единая Россия" образовали инициативную группу для создания музея истории авиации в Жуковском. Участники этой группы решили, что первым этапом должна быть установка памятника сверхзвуковому самолету ТУ-144 в центре города как символу достижений авиационной промышленности страны в ХХ веке. Губернатор тогда сказал, что проект получит поддержку правительства области, однако необходимо заручиться согласием жителей Жуковского. В итоге инициативная группа собрала около 15 тыс. подписей.

"Мы обязательно поддержим жителей, найдем дополнительные ресурсы, чтобы то, что объединяет город обязательно удостоилось самого почетного места. Мы благодарны жителям Жуковского и обязательно вместе сделаем это доброе дело", - прокомментировал Воробьев итоги сбора подписей за установку памятника.

Согласно материалам пресс-службы, проект может быть реализован до конца нынешнего лета при наличии средств: на него необходимо около 45-55 млн рублей.

Сверхзвуковой Ту-144 первым в мире среди пассажирских самолетов совершил полет со скоростью 2,5 тыс. км/ч в конце 1968 года.