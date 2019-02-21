Водонапорную башню XIX века в Одинцове начали разбирать из-за строительства МЦД

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Демонтаж водонапорной башни конца XIX века, являющейся частью единого со зданием вокзала ансамбля авторства известного архитектора, мастера стиля модерн Льва Кекушева, начался в городе Одинцовo Московской области. Работы ведутся в связи с подготовкой к строительству линии первого диаметра МЦД-1 Одинцово - Лобня, сообщил в четверг ТАСС председатель Московского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Евгений Соседов.

"Вчера была демонтирована кровля, и с помощью строительного крана началась разборка башни, сегодня снос продолжается. Мы теряем целый железнодорожный ансамбль", - сказал он.

В пресс-службе администрации городского округа Одинцово ТАСС подтвердили, что на месте ведутся строительные работы и отметили, что водонапорная башня, вокзал и земля под ними являются собственностью РЖД.

ТАСС пока не получил комментарий РЖД. Однако в распоряжении агентства есть копия письма компании в Московскую дирекцию по капитальному строительству от 8 февраля, в котором говорится о согласовании демонтажа водонапорной башни в Одинцове в связи с реализацией проекта Московских центральных диаметров. Здание вокзала в нем не упоминается.

Башня не была объектом культурного наследия

Согласно данным Подмосковного отделения ВООПИиК, водонапорная башня была построена по проекту 1870 года с насосной станцией и одиночным резервуаром. Это единственное сохранившееся здание такого типа на всей Московско-Брестской железной дорога, однако она не является выявленным объектом культурного наследия (ОКН).

"В настоящее время водонапорная башня при вокзале в городе Одинцово объектом культурного наследия, либо выявленным объектом культурного наследия не является. Материалы (заявка) необходимые для проведения работ по определению историко-культурной ценности на данный объект в управление не поступали", - проинформировали ТАСС в пресс-службе Главного управления культурного наследия (ГУКН) Московской области.

По словам Соседова, общественники не подготовили до сих пор материалы о признании башни выявленным объектом культурного наследия, потому что "просто не дошли руки": "Государственных программ выявления ОКН в Московской области нет, поэтому все делается по инициативе общественников или экспертов на добровольных началах, силы ограничены".

Вокзал могут снести

По данным ГУКН Московской области, здание вокзала является выявленным объектом культурного наследия и было взято под государственную охрану в 2017 году. Общественники ко всему прочему надеялись, что охранная зона вокруг вокзала не позволит снести башню. При этом Соседов указывает, что и сам вокзал может быть под угрозой: он считается выявленным ОКН, но до сих пор не внесен в соответствующий реестр.

"По закону, выявленный ОКН нельзя снести, но Главное управление культурного наследия Московской области занимает позицию, что такие объекты можно разбирать и переносить. Мы это считаем равносильным сносу. К тому же он до сих пор выявленный, но не включенный в реестр, - его можно легко снять с охраны, для этого достаточно сделать отказную экспертизу", - отметил эксперт.

То, что одинцовский вокзал с 2017 года не был внесен в реестр ОКН, связано с финансированием, указали в ГУКН Московской области: "Государственная историко-культурная экспертиза по включению выявленных объектов культурного наследия в реестр проводится в рамках государственной программы Московской области "Культура Подмосковья". Принимая во внимание, что на территории региона находятся более 2 тыс. выявленных ОКН, и перечень выявленных постоянно пополняется, включение в реестр выявленных ОКН проводится в рамках бюджетного финансирования".

"Над зданием вокзала ранее уже нависала угроза сноса, теперь его защищает статус выявленного объекта культурного наследия. Однако сейчас ведутся разговоры о переносе вокзала, а представители полиции прямо говорят о планах по его сносу", - высказали опасения в Подмосковном отделении ВООПИиК.