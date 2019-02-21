Совфед отметил положительный опыт Подмосковья в мониторинге жалоб в соцсетях

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова отметила положительный опыт Московской области в мониторинге жалоб жителей в социальных сетях и рекомендовала другим регионам заимствовать его. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области в четверг по итогам заседании совета по развитию социальных инноваций субъектов РФ "Масс-медиа: индикатор и инструмент развития социальной экономики" в Совфеде.

В ходе заседания министр правительства Московской области по информационной политике Анастасия Звягина представила информационную систему "Инцидент", с помощью которой автоматически обрабатываются негативные сообщения в социальных сетях.

"Самое важное в опыте Московской области - ускорение реакции на обращения граждан. Будем рекомендовать сенаторам использовать его в своих регионах", - процитировали Карелову в пресс-службе.

"Губернатор (Московской области) Андрей Юрьевич Воробьев обозначил основные принципы деятельности органов власти, в том числе: "Житель всегда прав" и "Открытость власти". Мы видели, что люди готовы к диалогу, но они устают от официальных запросов и длительного ожидания. Было принято решение пойти на те площадки, где наши жители находятся каждый день, где они откровенно говорят о проблемах и также имеют право оставаться анонимными - социальные сети", - привели в сообщении слова Звягиной.

Как работает система

По словам министра, "Инцидент" помимо мониторинга может обеспечивать обратную связь с жителями и оценивать ее эффективность. Система круглосуточно следит за шестью самыми популярными социальными сетями, анализируя открытые группы, паблики, личные страницы и блоги. "В системе работают все муниципалитеты, все министерства и ведомства Подмосковья. Ответы публикуются с общим хэштегом #намневсеравно", - добавила она.

В пресс-службе дополнили, что система "Инцидент" начала действовать с 1 сентября 2017 года. За это время она проанализировала почти 7 млн сообщений жителей и отправила в работу около 124 тыс. "инцидентов", из них было отработано около 96%. Сейчас, по словам Звягиной, действуют около 1,2 тыс. аккаунтов представителей власти Московской области в социальных сетях: личные страницы и страницы администраций и ведомств.

"Таким образом, главы и министры получают полную информацию о том, что происходит у них в районе напрямую от жителей", - заключила Звягина.