В детских садах Подмосковья создадут 2,6 тыс. ясельных мест в 2019 году

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Власти Московской области создадут в детских садах 2,6 тыс. дополнительных мест для детей в возрасте от двух месяцев до 3 лет в рамках проекта "Ясли - детям" в 2019 году. В 2018 году было создано на территории региона почти 10 тыс. таких мест, сообщили в пресс-службе первого зампредседателя правительства Подмосковья Ольги Забраловой.

"Во всех муниципальных образованиях Московской области созданы ясельные группы. На сегодняшний день их почти 3 тыс., количество ясельных мест составляет более 56 тыс. В этом году мы дополнительно создадим 2,6 тыс. ясельных мест, в 2018 году создано почти 10 тыс. дополнительных ясельных мест", - приводятся в сообщении слова Забраловой.

Она также отметила, что ежегодно очередь в детские сады Подмосковья уменьшается в среднем на 10 тыс. Проект "Ясли-детям" стартовал в 2017 году. Тогда открылось более 700 новых групп в муниципальных, государственных и частных детских садах.