Почти 17 га отдадут под мусоросжигательный завод в Солнечногорске

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Около 17 га Клинского лесничества в Солнечногорском округе Московской области передадут под строительство мусоросжигательного завода (МСЗ). Об этом говорится в распоряжении правительства РФ, размещенном в понедельник на официальном портале публикации правовой информации.

"Перевести земли лесного фонда, площадью 16,9 га (Московская область, Клинское лесничество) в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики <…> для размещения завода по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов", - говорится в документе.

Кадастровый номер этого участка совпадает с землями, на которых, согласно проекту территориальной схемы обращения с отходами Московской области, предстоит разместить Солнечногорский МСЗ компании "РТ-Инвест". Всего в Московской области запланировано строительство четырех МСЗ: в Воскресенском районе, а также в Наро-Фоминском, Богородском и Солнечногорском городским округах. Первые два должны заработать в 2021 году, остальные - в 2022 году. Солнечногорский завод предполагается запустить последним.

В пресс-службе "РТ-Инвест" ТАСС пояснили, что остальные земли под строительство заводов были изначально промышленного назначения, поэтому участок в Клинском лесничестве - единственный, который необходимо было перевести в другую категорию.

Четыре МСЗ станут частью новой инфраструктуры Московской области по обращению с отходами, в нее также войдут 12 комплексов по переработке и сортировке мусора. Система будет базироваться на принципе раздельного сбора отходов от населения. В среднем мощность комплексов по переработке и сортировке мусора будет составлять порядка 350 тыс. т в год, мощность МСЗ - 700 тыс. т в год. Таким образом, новая инфраструктура переработки мусора в Подмосковье сможет совокупно обрабатывать, утилизировать и сжигать порядка 7 млн т отходов в год.